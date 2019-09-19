華山基金會邀請功夫魔術川劇變臉演出，現場氣氛歡樂。（王文吉攝）

82歲歌仔戲演員寶珠阿嬤，退休30多年再次站上舞台，臉上充滿自信與榮耀。（王文吉攝）

華山基金會舉辦愛老人才藝餐會，邀請弱勢長輩們同樂。（王文吉攝）

華山基金會舉辦愛老人才藝餐會，邀請250位弱勢長輩們同樂。（王文吉攝）

每年中秋節前後，華山基金會都會舉辦不同形式的餐會，邀請弱勢長輩們同樂，今年以「長輩才藝」為主題，邀請250位樂齡長輩到台中豐原宜豐園主題婚宴會館聚餐，並分組登台展現自己的才藝，藉此鼓勵爺爺奶奶在人生舞台的任何階段，都能展現自己、過得精采。

參加哨角隊17年的83歲陳阿公，一聲哨角響起揭開才藝表演活動序幕。臉上塗著彩繪的阿公、阿嬤們，帶來原住民舞蹈《一想起你啊》，他們為了登台演出，練習近1個月，雖然總是記不住動作順序，甚至想過要放棄，但經由義工、站長鼓勵，仍能展現不服老、不服輸的精神。

82歲寶珠阿嬤年輕時靠演歌仔戲謀生，50多歲退休，經過30多年再次站上舞台，重拾最愛的表演，阿嬤臉上充滿自信與榮耀。活動還安排動感的肚皮舞表演及功夫魔術川劇變臉，長輩們被川劇變臉魔術師逗得哈哈大笑，並在薩克斯風美妙的音樂下享受一頓豐盛的大餐。

(中時 )