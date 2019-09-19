授證團員由教育局遴選，將提供教師教學諮詢，必要時也可入校支援。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市高級中等學校課程發展中心大會19日於忠明高中登場，市府教育局長楊振昇出席為45位輔導團員授證。楊振昇說，中市高級中等學校課程發展中心由下而上促進教師專業發展，透過學習社群引導教師思考進而「翻轉教育」，是教師專業學習社群的最佳典範，授證團員將提供教師教學諮詢，期許團員們共同推動108課綱，引領高中職課程更多元優質。

教育局說，因應新課綱實施，台中市高級中等學校課程發展中心自105年成立，至今已納入全市46所高中職，並兼顧普通型高中與技術型高中發展需求，分為學科輔導團與群科輔導團，提供學校發展新課綱支援，也舉辦多場教師增能研習及家長宣導說明會，讓各界均能充分理解新課綱。

授證團員由教育局遴選，將提供教師教學諮詢，必要時也可入校支援。大甲高中老師林秋萍說，之前參加學科輔導團教師研習，參觀豪華朗機工在花博后里園區的機房，與設計團隊研討美學、藝術與機械結合的成果，並與國立台灣美術館、台中國家歌劇院討論課程合作的可行性。

新社高中校長，同時也是課程發展中心學科輔導團召集人歐靜瑜表示，108課綱強調學群科間跨域整合，課程發展中心透過各學群科輔導員的培訓並與國教署合作，引進外部資源協助輔導員及教師增能，持續培育種子老師發展課程。

清水高中老師周漢強指出，藉由參加課程發展中心的學科輔導團，能與國立自然科學博物館專業導覽人員及導覽志工對話，並與科博館內的研究人員研究新課綱，期望未來在學校課程帶進科博館素材。

教育局強調，台中市課程發展中心不僅辦理多場教師增能研習及家長宣導說明會，也積極邀集台中46所高中職及17所大專院校共同開設跨校選修課程。目前跨校選修開放台中、彰化、苗栗及南投的國三及高中階段學生自由報名參加，體驗高中、大學課程，探索自我興趣，找到未來就學方向。

(中時 )