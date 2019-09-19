▲埔里瀛海城隍廟20日將舉行921祈福晚會，活動記者會參與的貴賓與城隍廟最負盛名的七爺、八爺等神將合影。（楊樹煌攝）

921大地震全倒的埔里嬴海城隍廟，歷經20年籌劃及募款，終於趕在921大地震20周年前重建落成，今19日舉行城隍爺入火安座大典記者會，立委馬文君、埔里鎮長廖志城等人應邀出席，主委范康能說「雖然邊蓋邊募款，但城隍廟總算重建竣工」，明晚將舉辦921祈福晚會，下月12日舉行入火安座大典。

埔里瀛海城隍廟管委會主委范康能表示，震災全倒的埔里嬴海城隍廟，當時搭設鐵皮屋暫時安奉，歷經多年籌畫、募款，10年前著手重建，前年大殿落成時城隍爺還流淚，即使科學家解釋天氣潮濕造成淚痕，但信眾都認為是城隍爺喜極而泣，城隍廟已趕在921地震20周年前竣工，明晚將舉行祈福晚會。

立委馬文君、埔里鎮長廖志城指出，埔里嬴海城隍廟是鎮民信仰中心，每年城隍爺聖誕都會有七爺、八爺等神將出巡，是地方的大事，非常的熱鬧，而今，歷經20年的重建，嬴海城隍廟將落成，下個月將舉行入火安座，並有全國各縣市城隍廟齊聚埔里遶境，將是埔里既重要又熱鬧的廟會慶典活動。

(中時 )