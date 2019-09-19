透過漳州社區自主防災體系，佳里區公所與鋒穎種鹿場負責人林昆鋒簽訂農機具支援協定，未來將提供農機具供應急時刻救災。(莊曜聰攝)

防災概念官方民間一起來，效率倍增，台南市消防局第一大隊在新營工業區推動區域聯防演練，除了有消防安全防護指導團替廠商做防火健檢，改善缺失外，也聯合各廠家成立團隊，若遇火災等天然災害時可協力互助，19日也進行實地演練，場面逼真；佳里區公所也與熱心農民簽署協議，結合民間力量，在非常時期提供農機具救災。

南市消防局第一大隊大隊長丁春能指出，新營工業區成立已有一段時間，加上有約150家公司設廠，若工業區內發生火警、爆炸等意外事故，除了工廠本身遭到破壞外，也可能波及周邊廠區甚至是鄰近住戶的生命財產安全，因此有成立區域聯防機制的必要性。

丁春能說，各廠家都設置自衛消防編組，在火警之初就能進行初步處理，聯防機制啟動後，周邊工廠還能出動堆高機、怪手的機具協助滅火及救災，配合消防人員提早侷限或撲滅火勢，有效降低危險及損失。

第一大隊另外也成立消防安全防護指導團，替新營工業區廠家進行消防設備、危險物品、可燃物成品、原料、電器機械設備運作使用溫度是否異等進行消防安全健檢，藉以降低火災發生率，聯防體系每年也會執行危險物品及化學品圖資更新、特殊工安輔導、實兵演練及事故應變通報測試等。

鋒穎種鹿場負責人林昆鋒去年823雨災時曾以自家曳引機協助救災，19日也正式透過漳州社區自主防災體系，與佳里區公所簽訂農機具支援協定，未來將因地制宜，在災害發生時做為緊急疏散撤離及運送物資的交通工具，提升地區救災動能。

(中時 )