鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布不參選2020總統，「郭柯配」未成，柯文哲搞曖昧，保留與親民黨或時代力量合作的彈性，爆出「柯昌配」話題。議員王世堅斷言，抗中保台的黃國昌，不可能與親中舔共的柯文哲合作，「這是滑天下之大稽」。

王世堅表示，四個字講黃國昌，他是「抗中保台」，那柯文哲也是四個字「親中舔共」，抗中保台的黃國昌、時代力量，怎麼可能跟親中舔共的柯文哲合作呢？這是滑天下之大稽，所以柯文哲最好自己打消這個念頭，不要往自己臉上貼金，徒增笑柄而已。

王世堅說，國內這麼多政黨，政策方向理念價值不同，但是各政黨之間互相尊重；但柯文哲不一樣，柯自認為宇宙以他為中心，更遑論台灣政壇，所以一切必須繞著柯文哲轉，柯文哲愛用哪個黨、召喚哪些人，就要排排站讓柯文哲後宮選妃，希望柯文哲醒一醒照照鏡子，看看自己猙獰的面目。

王世堅更直言，絕對不可能有「柯昌配」。柯文哲是經過中共國台辦公開讚賞的中共金孫，「親中舔共的柯文哲，怎麼可能會被時代力量裡面的人所接受？」這都是柯文哲對外愛亂放話。

(中時 )