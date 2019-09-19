鴻海創辦人郭台銘宣布不選2020總統大選後，外界好奇為何韓國瑜民調不升反降，國民黨草協聯盟發起人李正皓在政論節目中表示，「郭粉跟韓粉是兩群不同的生物，腦袋結構根本上就不一樣…即便郭台銘不選，選票也不會回到韓國瑜身上」，結果慘遭名嘴謝寒冰打臉，謝寒冰說「郭粉韓粉的腦袋結構沒什麼不同，不同的是有些郭粉其實真實身份是英粉與錢粉反串罷了」，一句話神解讓網友笑翻。

李正皓指出，世界末日分兩種，一種是鐵達尼式的世界末日，一種是龐貝城式的世界末日，差別在鐵達尼號的世界末日，在沉船的前一刻大家都知道船要沉了，龐貝城的世界末日，火山爆發的前一刻，龐貝城的每一個人都沉醉在狂歡的氣氛。

謝寒冰反嗆李正皓根本鬼扯，而且應該是沒念過書，因為鐵達尼號撞冰山到沉沒還有很長的掙扎時間，並不是到前一刻才知道要沉；至於龐貝城有很多證據證明，在火山爆發之前，早有很多人發現逃離，因此李正皓根本是胡說八道到一個極致，連基本的概念都沒有！

對於李正皓說，「郭粉跟韓粉是兩群不同的生物，腦袋結構根本上就不一樣，即便郭台銘不選，這個選票也不會回到韓國瑜身上，郭台銘不選唯一的可能，只會造成韓國瑜跟蔡英文的民調越拉越大」。謝寒冰反駁，郭台銘宣布不選後，事實證明，韓國瑜跟蔡英文之間的民調差距是縮小而不是拉大。

謝寒冰分析，郭粉跟韓粉的人格特質不同，各自有各自的支持者可以理解，這跟腦袋結構一點關係都沒有，重點是之前雙方各為其主，就跟民進黨初選時，英粉跟賴粉也互相罵得狗血淋頭一樣，他相信有些郭粉會不支持韓國瑜，但並不代表所有的郭粉。

謝寒冰砲轟李正皓，要支持郭台銘也沒關係，但不要待在國民黨吃裡扒外，說是為了拯救國民黨在批評國民黨，其實都是為了個人利益。有不少網友回應「真知灼見」、「非常認同」、「韓粉是為了下一代、郭粉是為了自己」、「我真的不相信，原來投郭的會去投蔡！」。

(中時電子報)