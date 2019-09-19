內政部警政署19日公布全國列管的聚眾鬥毆事件數目，高雄市今年度為止高達38件，僅次於新北市52件，雖然韓國瑜表示高雄治安目前尚屬平穩，對於警政署在此時公布鬥毆事件數目，以及部長徐國勇明天也要南下坐鎮也大感不悅，直指中央根本在「卡韓」。

今天上午在警政署長陳家欽罕見下令刑事局長黃明昭南下高雄坐鎮，高雄市刑大對於頂頭上司南下親征，刑事主管個個臉色鐵青，顯得心事重重，為了顧面子，不讓外界誤會警方完全沒作為，還搶先在黃明昭抵達前先召開記者會，主動公布今年高雄刑案發生案件，遠較去年同期減少，韓國瑜在獲知數據後，對此表示高雄治安目前還算平穩。

但警政署隨後卻公布數據打臉，根據刑事局統計，目前全國各縣市列管的聚眾鬥毆事件，就屬新北市發生52件最高，目前高雄的列管鬥毆案件也僅次新北高達38件，對於中央部會刻意打臉漏氣，讓韓國瑜相當不悅，直言「有沒有卡韓，人民的眼睛是雪亮的」。

(中時電子報)