迪麗熱巴今日出席活動，臉上表情疲憊。(取自微博)

迪麗熱巴。(取自嘉行迪麗熱巴工作室微博)

大陸女星迪麗熱巴擁有宛如混血兒的絕美五官，讓她一出道就備受關注，之後更憑著在電視劇《三生三世十里桃花》飾演「鳳九」一角爆紅。行程滿檔的她，今日出席活動，就被發現一張艷麗臉蛋明顯憔悴無神，整個人更是消瘦不少，讓粉絲心疼不已。

迪麗熱巴累壞了！據悉，她今晨才剛從歐洲飛回北京，下機沒多久就趕著出席活動，接著她更被發現在出席活動時整個人神情明顯疲憊，連腿也瘦成了一雙筷子腿，令粉絲既心疼又不捨，「熱巴太累了，天哪！能不能少安排點兒活動，心疼」、「感覺熱巴好疲憊」、「又瘦了」。

甚至還有粉絲氣炸開轟經紀公司，「能不能給她安排的通告不要這麼緊，時差都沒倒過來又要上臺還不給多點口紅」、「最起碼的妝髮都不oｋ，那要你有什麼用」、「感覺熱巴好累啊，天天奔波，希望能讓她好好休息一下」。

其實迪麗熱巴真的很累，她早前才在綜藝節目上透露自己以酒店為家，一住就是9年，「我從出來工作就住在酒店，我從18歲開始拍戲就一直都住在酒店。我整理東西非常利索，就是一到酒店然後拖箱子打開箱子化妝包洗漱包，然後沐浴的東西然後鋪床單然後枕套，很快不到二十分鐘能把所有的事情都做好。」揭開當紅女星不為人知辛苦一面。

(中時電子報)