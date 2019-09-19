在台南後壁區菁寮拍攝的電視劇《俗女養成記》剛完播10集下檔，意外掀起一陣觀光熱潮，台南市交通局宣布21日首開「追劇專車」，從嘉義高鐵站接駁至菁寮公車站服務追劇迷。

優質電視劇帶動地方觀光熱潮，後壁區菁寮部落曾因無米樂紀錄片竄紅一時，最近又有新戲劇掀起觀光人潮一部以後壁區菁寮部落為拍攝背景的《俗女養成記》完播下檔，不但創下播出電視台13年來收視新高，更吸引大批觀眾前往朝聖。

當地店家明顯感受生意成長5成，台南市交通局首次推出追劇專車，21日起從嘉義高鐵站接駁至菁寮公車站，平日行駛6班次、假日行駛10班次，專車預計開到年底再評估效益。

更帶動地區觀光人潮，相關交通接駁措施亦是市府的責任，故為因應觀光需求，除現有已完善的地方支線公車路網外，再加強往返高鐵的接駁服務。

台南市交通局公共運輸處長呂獎慧表示，這條路線提供高鐵嘉義站直接往返菁寮地區兩點接駁，相當便捷快速，持電子票證搭乘享8公里免費票價13元（投現39元），民眾可一同前往菁竂體驗劇中場景。

(中時 )