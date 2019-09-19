2019年全國古蹟日將於周末登場，屏東縣有3個再造歷史現場計畫，其中勝利新村歷史建築可體驗過往的眷村生活和文化。（潘建志攝）

2019年全國古蹟日將於周末登場，屏東縣有3個「再造歷史現場」，民眾可透過各項活動，走進歷史現場，認識發生在屏東的故事。文化部長鄭麗君表示，屏東縣是文化保存的資優生，「再造歷史現場」計畫補助經費全國最多。

文化部於2001年開始響應國際古蹟日，今年結合「再造歷史現場計畫」，補助各縣市政府同步舉辦古蹟日活動，主題為「文化資產．遊於藝」，讓有形及無形文化資產能夠透過本土文化、藝術、娛樂等呈現，讓民眾親近、參訪古蹟。

目前文化部核定20縣市、共30案的「再造歷史現場」計畫，屏東縣有屏東飛行故事、屏東菸葉廠、牡丹社事件3個計畫，透過在地藝文工作者舉辦工作坊、文化小旅行導覽、AR互動體驗式導覽、南迴鐵路藍皮火車小旅行等方式，帶領民眾認識發生在屏東的故事。

其中勝利新村是屏東再造歷史現場計畫「屏東飛行故事」的場域，登錄為歷史建築的場域多達49棟、76戶。這些日式宿舍群記錄了台灣社會中各族群交融互動的歷史，及軍官、眷屬落地生根的故事，民眾可進入體驗過往的眷村生活和文化。

9月18日至10月20日屏東勝利新村將舉辦各式主題特展，9月21日、22日有「我們的歷史Live Show」嘉年華遊行及大型市集活動，歡迎民眾參加。

(中時 )