第14屆美國達人秀(America's Got Talent)18日的決賽中，失明又有自閉症的22歲李柯迪(Kodi Lee)再度讓評審淚目，且獲得最多觀眾票數，奪得冠軍。李柯迪想要用100萬美國的冠軍獎金，買各色的三角鋼琴。

22歲李柯迪18日奪下第14季「美國達人秀」冠軍。

李柯迪打敗其他九名決賽者，包括其他五名獲得「黃金按鈕」可以進入半準決賽的參賽者。他聞訊後與母親雀躍表示：「我覺得好驚訝……難以置信。」

根據李柯迪的網站介紹，他是世間少有的音樂天才，擁有過人的聲音記憶力，只聽過一遍的音樂能馬上牢記在心，還有敏銳的音樂表達能力、絕對音準，全世界只有25個人能夠做到。

李柯迪一出生就罹患視神經發育不全，出生5天就被推進手術房保住一命，年紀很小的時候就被診斷患有自閉症。但李柯迪並未停止追逐夢想，成為一個「搖滾巨星」。

在達人秀爆紅之前，李柯迪在社群媒體上沒沒無名，追隨者不多，但已經在各地演出多年，大大小小的表演都接，曾經登上卡內基音樂廳演出，最近在加州蒂梅秋拉的小學、酒吧演出。

(中時 )