范逸臣出席Bell ＆ Ross新款腕表BR05發布會分享他的近況，忙著參加超馬、拍電影，還寫書，是豐收的一年。（Bell ＆ Ross提供）

Bell ＆ Ross年度力作BR05不鏽鋼腕表，14萬9000元。（Bell ＆ Ross提供）

Bell ＆ Ross年度力作BR05不鏽鋼海軍藍表盤腕表，16萬8000元。（Bell ＆ Ross提供）

十年前以電影《海角七號》走紅影壇的范逸臣，這些年來雖持續拍戲、玩音樂，但似乎較少在公眾曝光，到底范逸臣在忙些什麼？今日范逸臣受邀出席Bell ＆ Ross新款腕表BR05發布會，聊到近況時說，這一年他完成三場超馬、拍了一部電影，還寫了一本書，「我不想讓自己閒著」。

范逸臣的確沒閒著，2019年可說是他忙碌豐收的一年，上半年他參加了阿塱壹古道、納米比亞的超級馬拉松，最近他隨同超馬英雄林義傑前往敦煌參加跑超，還拿了第三名，緊接著他主演的新片《叱吒風雲》也已殺青，就等著上映，這個月底他的新書《納米比亞的呼喚》也將上架，忙得不亦樂乎。

范逸臣搶先佩戴的Bell ＆ Ross BR05腕表，是品牌的年度力作，行政總裁Carlos-Antonio Rosillo親自來台舉辦發布會，提到這款表以「5」命名，是因為「5」這數字的外形就是方與圓的結合，與這款「外方內圓」的腕表完美呼應，加上達文西的畫作《維特魯威人》中，就是以人的四肢與頭的五角為定點，構築成完美的圓型，更賦予這款表崇高的意義。

(中時 )