陸戰隊的整備員，一天中大部分時間都搬運與整理沉重的物資與彈藥，相當辛苦，這樣的情況很快就會得到改善，未來他們將配有連身式的機械動力服，能夠輕鬆的完成原本耗費體力的搬運工作。

軍事網(military.com)報導，在維吉尼亞州寛蒂科市(Quantico)舉行的2019陸戰隊博覽會(Marine 2019)其間，有一款「守護者XO」(Guardian XO)機器人相當引人注目，它是一種由人員所操作的動力機械服(也稱動力裝甲、動力外骨骼)，相當類似經典科幻電影「異形續集」(Alien 2)當中，女戰士雷普莉最後與異形女王決鬥時所裝備的個人起重機。

守護者XO 機器人，是由薩爾科機器人公司(Sarcos Robotics)所設計製作的，公司代表表示，它可以減輕海軍陸戰隊員的勞動壓力。

薩爾科公司副總裁吉姆‧米勒(Jim Miller)說：「它是由人類操作的機器人，保持了人類的本能和智能判斷，並結合機器人的精確度、力量和耐力；可執行有效率的勞動工作。」

守護者XO動力機器人，可舉行200磅(90公斤)的物體。(圖/Sarcos Robotics)

守護者XO的操作區有很大的身高彈性，5呎4吋(160公分)的小個子，到超過6.5呎(198公分)的高個子都能裝備，充完電之後，可以操保持長達8小時的動力，最大舉重能力達到90公斤，不會疲勞。

對於從事物流與後勤工作的人來說，這必定是夢幻裝備，想想那些必須整天移動重箱子，或反覆搬運重型武器的人們。

守護者XO本身並不輕，該系統重約200磅(90公斤)。但米勒表示，操作者並不會感到沉重，它的智慧控制系統，可以配合操作者的直覺和反應。當操作者抬腿向前走時，系統會感知到，並且配合向前跨步，如果操作者停下腳步，感應器也會停下來。

薩爾科已經製作了幾具外骨骼原型，米勒表示，空軍和海軍陸戰隊很可能會在明年開始接收一兩件，並且著手測試。

(中時電子報)