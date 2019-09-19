台東縣長饒慶鈴搭上開箱文熱潮，今天在臉書貼文挑戰「行銷台東開箱活動」，告訴鄉親她與縣府團隊在上任9個月來做了什麼，文一貼出立即有不少網友按讚，饒慶鈴也點名花木蘭聯盟接棒，目前花蓮縣長徐榛蔚已經願意接下，將繼續開箱推銷東部觀光及經濟產業。

開箱文中，饒慶鈴站在衝浪板上擺出衝浪的姿勢，一貼出馬上有許多網友按讚，有人留言「要換比基尼」，饒慶鈴回答：「身材太好，萬萬不可」，花蓮縣長徐榛蔚留言：「慶鈴妹妹的開箱文好可愛，等榛蔚也來開箱」，也有網友留言：「縣長可愛的開箱文，走在流行最前端」。

饒慶鈴搭上開箱文流行風潮，今天中午在海濱公園國際地標前，由吉祥物阿歷、阿奈、台東農業釋迦仙子、洛神仙子及紅藜仙子等人陪同，帶著衝浪板拍攝開箱照，並安排台東金幣、V型人、最美星空、熱氣球，以及包括富岡港擴建、路堤共構及南迴緊急醫療、南迴驛等看板、布條，展示台東縣未來將推動的各項建設。

饒慶鈴表示，上任9個月，她也來挑戰近來最夯的開箱文「行銷台東開箱活動」，將台東縣政推動成績與未來辦理計畫向縣民與全國民眾說明。

饒慶鈴也特別點名花木蘭聯盟的姊妹（花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣長林姿妙）接棒，目前徐榛蔚已經願意接下，繼續將開箱文行動。

(中時 )