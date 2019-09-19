大陸華為公司一向聲稱其5G技術領先全球，知名的全球電信研究公司Analysys Mason則認為中美在5G準備程度排名中並列第一。究竟誰才是目前全球5G技術的領先者？美國美國戰略與國際研究中心(CSIS)高級副總裁路易斯(James Lewis)表示，中國大陸所謂稱霸5G市場是「政治宣傳」，大陸目前不可能贏得5G的競賽。

同時兼任CSIS技術與政樂研究項目主任的路易斯在接受《美國之音》專訪時表示，美中5G競賽的比喻不好，其實5G不算是一場競賽。一般人可能會先想到4G，以快速部署電子通信在創新中領先。4G是指在智慧手機上所作的一切事情，而5G則是將應用程式經濟發展到互聯網下一代的物聯網中。因此想要在創新和經濟增領先，發展5G是十分關鍵的。

他表示，中國大陸5G目前表現不錯，但自詡稱霸5G市場的說法完全是政治宣傳，尤其是有些大陸公司說他們是唯一能在5G市場生存的公司，那不是真的。目前確定的是，所有中國大陸公司都完全依賴美國供應商來做5G。誰領先，誰落後，不要搞混了。華為真正的優勢在於他們利用國家的支持打擊競爭對手的價格，他們的技術沒有那麼好，只是還行。要說技術領導地位，那還是要數美國和日本。在5G部署方面，亞洲和美國領先，歐洲其次。不能說某一個國家稱霸5G，只要沒有美國的零部件，你就沒法做5G設備。

路易斯強調，他不覺得中國現在能贏。很多國家都傾向於從中國大陸公司購買5G設備，主要是因為價格低，以及它宣傳的只有中國大陸能提供5G，這不是真的。另外的原因是很多國家從中國大陸買了4G設備，如果你在4G的基礎上疊加5G，就會獲得一些短期優勢。但是長期來看，電信創新主要還是在美國和日本，而不是在中國大陸。5年之後，從華為購買設備的人可能會受困於舊的技術，新的、更便宜也更好的科技將來自美國。

他說，對華為的禁令其實發揮不了什麼作用。有些美國人覺得可以消滅華為，這是不可能的。大陸官方很喜歡華為，它不會讓華為倒閉。其次，繼續向華為出售商品能夠幫到我們的公司。華為是一個很好的顧客，禁令其實傷害到美國公司。不過華為禁令不會影響美國推出5G，因為沒有任何一家美國公司會使用華為的5G。

(中時電子報)