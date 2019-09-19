經苗栗市公所整理打造，功維敘隧道成為遊客必訪景點。（何冠嫻攝）

苗栗市公所獲中央經費補助升級功維敘隧道觀光景點，將打造青青大草原並串聯茶香廊道帶動觀光產業發展。

功維敘隧道全長441公尺，以紅磚砌成有著歐式城堡景觀，1903年全面完工通車，經歷大地震與六二水災等，1998年因山線鐵路苗栗至南市間雙軌化完工通車後，功維敘隧道因此停用，2003年苗栗市公所整理開放，之後陸續改善景觀環境，並在隧道內設置七彩霓虹燈，迷幻氛圍一夕爆紅，達每月500輛遊覽車造訪率，成為遊客必造訪景點之一。

苗栗市公所主祕邱宏宬指出，獲交通部補助1520萬元經費、公所自籌480萬元執行「舊山線苗栗市功維敘隧道景點改造工程」，並串聯新英、新川、南勢里的茶鄉廊道，打造苗栗後花園景觀，帶動觀光產業。

邱宏宬說明，目前改善計畫工程上網招標，擬在南口到北口打造青青大草原、展演平台等，並配合春夏秋冬植栽營造景緻亮點，維持當地原有生態，預計明年春天完工。

(中時 )