為促進文創產業發展，文化部在今年上半年成立「文化內容策進院」，今（19）日召開董事會議，通過首任院長一職由作家胡晴舫擔任。胡晴舫原為文策院第一屆董事會成員，任首屆文策院院長後，也辭去董事職務。

文策院董事長丁曉菁表示，胡晴舫學養與文化實務經歷豐富，未來希望能借重她在國際文化事業與創投方面的經驗，以及對國際大都會文化市場趨勢的敏銳度，掌握國際行銷策略，同時推動台灣文化品牌的國際化，協助文化內容產業茁壯。

胡晴舫畢業自台大外文系、美國威斯康辛大學麥迪遜分校戲劇研究所。以文學為業，曾創刊多本刊物，出版過12本書，為台灣、香港、新加坡等各大中文媒體寫專欄20年。她以犀利評論聞名，把寫作當終身工作，曾在採訪中表示：「寫作是為介入社會。」

胡晴舫過去也曾在香港媒體工作，2005年離職後專職寫作，曾旅居東京、紐約等地。2016年再回到香港，擔任台灣派駐香港光華新聞文化中心主任，就任時推動港台文化交流，成功轉型「台灣月」活動，涵蓋音樂、視覺藝術、劇場、傳統戲曲、電影、漫畫、文學等不同文化領域，受香港大眾歡迎。

文策院院長提名作業於今年6月第一次董事會後展開，由民間董事組成遴選小組，召開工作會議交換意見，今日選出首任院長。

(中時 )