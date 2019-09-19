藝人陳建州（黑人）和范瑋琪（范范）結婚8年，育有一對雙胞胎兒子飛飛、翔翔，常在網上分享家庭生活，深受粉絲喜愛，今（19）日他宣布飛飛翔翔升格當哥哥了，開心迎接家中兩個新成員的誕生。

黑人5月曾透露妹妹Vicky有喜，且肚中懷的也是雙胞胎，打趣稱是黑媽今年最震撼的母親節禮物，而稍早他就曬出妹妹準備生產前，以及出生後的龍鳳胎侄子、姪女照片，開心宣布：「我們家多了兩個新成員，我妹的雙胞胎今天來到這個世界！一個哥哥、一個妹妹～～感謝上帝讓孩子和媽媽都很平安！飛飛翔翔正式升格為哥哥了！以後家裡應該更熱鬧了！」藏不住升格當舅舅的喜悅。

事實上，黑人和妹妹感情深厚，去年7月Vicky結婚，黑人就「兄代父職」代替爸爸上台說話，並發表一連串幽默又感性的祝福，最後更表示「我心中的大石頭，也放下了…祝福你們幸福美滿、早生貴子。」字字句句看得出疼愛妹妹的心。

(中時電子報)