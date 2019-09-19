「九龍鬧海劍」十足古意盎然，為中國古裝電影界所青睞。（林雅惠攝）

國內極少見以刀劍審美的兵器專題展「那個佩刀服劍的時代─世界刀劍巡禮」19日在正修科大登場！集結中華、日本、歐洲、伊斯蘭、非洲與東南亞六大區189件刀劍作品，「九龍鬧海劍」手工精雕純銀蒼龍九條，「天照大神」展現日本刀劍藝術精品，當場試劍劍過物斷，令人眼睛為之一亮。

正修科大副校長李偉山表示，兵器常帶給人肅殺的錯誤印象，但其實刀劍本身就是一種工藝品、藝術品，值得收藏，此次展出世界六大區的刀劍，其中中華區從西漢出土古文物到現代刀劍名家作品就約有70多件。

身著道館服的健棋道館館長詹棋名當場進行「試劍」，一時間現場變得鴉雀無聲，每個人屏氣凝神等待出劍的瞬間，只見鋒利無比的劍一出鞘，劍過物斷，掌聲此起彼落。

「九龍鬧海劍」是浙江龍泉劍村刀劍研究院長胡小軍的大作，十足古意盎然，為中國古裝電影界所青睞；「日本刀劍」如太刀、野太刀等獨立形成一區；歐洲區以刃體寬窄與手柄樣式判斷武器年代；非洲區展出有非洲風味十足的剛果長矛；另菲律賓巴龍刀刀刃形狀強悍有力，是南部蘇祿群島、巴西蘭島和巴拉望島居民的傳統刀劍。

正修科大藝文處表示，為了讓市民能近距離欣賞跨國兵器，世界刀劍巡禮展期至11月29日，有興趣民眾不妨前來觀賞。

(中時 )