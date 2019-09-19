水林鄉王姓婦人為中低收入戶，兒子因案入監服刑，王婦與越南藉媳婦及3名孫子租屋相依維命，生活相當拮据，日前王婦因病辭世，無力負擔喪葬費，北港警分局宏仁派出所得知其困境，主動聯繫雲林夜市慈愛會，由慈愛會提供5萬餘元，幫助王婦一家人度過困境。

宏仁派出所所長蔡瑞彬表示，王婦因病過世後，因唯一的兒子在監服刑，留下越南籍媳婦及孫子處理後事，其家中經濟清寒，無力負擔喪葬費，他透過警勤區員警反映，立即聯繫夜市慈愛會前往協助。

蔡瑞彬18日與慈愛會幹部「眼鏡仔」陳鴻榮、水林鄉灣西村村長黃常等人，在宏仁派出所將善款交由王婦家屬，其家屬感動落淚，不停地說「還好有你們，不然真得不知道要如何是好」。

蔡瑞彬表示，警察除了維護治安，還會關注轄區需要幫助的家庭，尤其北港警分局長王立德平時即要求警員善用勤區查察機會，主動幫助轄區內弱勢家庭或獨居孤苦無依長者，讓弱勢家庭感受來自社會的溫暖與關懷。

(中時 )