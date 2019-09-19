老鹽工周明智（坐輪椅）患有重聽，他的女兒周鳳春（左二）在他耳邊訴說往事，幫他憶起以前回憶。（周鳳芬提供／張毓翎嘉義傳真）

老鹽工周明智的女兒周鳳芬（右）從台南回鄉看展。（周鳳芬提供／張毓翎嘉義傳真）

王耀民趁著布袋鹽業消失前，拍下老鹽工周明智（右一）。（王耀民提供／張毓翎嘉義傳真）

王耀民趁著布袋鹽業消失前，拍下老鹽工周明智挑鹽畫面。（王耀民提供／張毓翎嘉義傳真）

老鹽工周明智的妻子周王月女（左）示範用畚箕將鹽收進鹽籃裡。（周鳳芬提供／張毓翎嘉義傳真）

資深媒體記者王耀民近期在布袋543故事館舉辦「走訪布袋．回味五四三」攝影展，喚醒在地人流金歲月的回憶；其中，有幅展出民國80年代老鹽工「挑鹽」影像，影像裡老鹽工周明智的家人，日前帶他來參展，看到父親為生計打拚模樣，紛紛感動落淚，為他深感「驕傲」。

王耀民長年在北部工作，出生於嘉義布袋的他，經常返鄉紀錄家鄉人文風情。他說，那時休假時回鄉，懷念起鹽田景致，由於布袋鹽業日趨式微，趁著它為消失前，拍下這些珍貴畫面。

周明智的女兒周鳳芬表示，記得以前去鹽田，只要鹽籃是單數，我便握著扁擔，讓爸爸會一邊挑鹽一邊挑我，因一擔鹽重量超過60公斤重，故他會施加多餘的力，平衡兩端，再把我挑到鹽堆上，小時候認為「好玩」，現在想起來覺得自己「不孝」，不該讓爸爸更加勞累。

周鳳芬憶起早年她父親一早去會魚塭做工，再到鹽田，24小時不停工作，身為老么的她，有時一整天都見不到父母，從小幾乎給兄姊們帶大，父親7歲就在鹽田做活，甚至到他晚年已無需負擔家計，也做到60多歲才退休，成為布袋最晚一批退休的台鹽員工。

她苦嘆，曾埋怨爸爸為何不多花時間陪伴家人，後來有了家庭，才明白他默默付出的辛勞，現在唯一遺憾是爸爸因失智，時常忘記事情，不過，這次看到自己以前收鹽、挑鹽的模樣，他也依稀記得在鹽田時光，家人很感謝王記者，幫我們紀錄爸爸最偉大的一刻。

(中時 )