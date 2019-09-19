淘寶第四屆造物節自9月12日至25日於杭州舉辦，這是一場集合別具創意的商家，直接面對大眾展現自創商品的大型展會。首次啟用雙會場模式，主會場分為六大區域，超過400家商店入選及1000款創意商品新亮相；分會場則設置在西湖邊，9月12日上演斷橋時裝秀以及為期6天的孤山非物質文化遺產特展，今年堪稱歷年最大規模、最長展期以及最多成本的造物節，讓過往直呼不過癮的民眾，有更多機會近距離感受商家的無限創造力。

淘寶造物節於杭州鍋爐廠舉辦，為14天的活動(圖/淘寶提供)

淘寶意指「尋找稀奇寶物」，它是屬於社交型商務平台，目前年輕人是淘寶網的核心用戶群體。多年來淘寶持續成長，因有豐富的產品種類，且為消費者帶來有趣互動，又具有個性化的消費體驗，洞察消費者的能力，發現大多數為80、90年後的消費者；另一方面一般民眾可於淘寶網上免費創建店面，賣家中90年後佔相當比重，這樣的開放特性，讓淘寶網成為了中國創業的一大平台，使其吸引不少創業家開店，嘗試將自己的想法及理念實踐出來。

作為中國最大的創新創業平台之一，淘寶一直積極發揮社會創新孵化器的角色，故自2016年起，每年舉辦大型線下活動「淘寶造物節」，以造物精神為宗旨，為平台上的商家提供機會，直接面對大眾展示自己創意又獨特的原創商品。阿里巴巴CMO董本洪表示：今年超過400間商家，超過1000件商品要讓大家大開眼見的體驗，所以這次活動取名為「1000+新物種來襲」，希望大家可以聚焦他們的商品創意上。

這次主會場選在了工業遺址、文創園區的「杭州鍋爐廠」，踏入會場前先注意到非常引人注目的火箭餐廳，這是淘寶與餓了麼以「長征二號F」火箭殘骸回收修復並經特殊處理後搭建而成，內部場景仿造外太空布置，餐廳則以麥當勞及必勝客為主。而會場內分為科技、潮流、國風、設計、美食及創造力廣場六大區域，有些商家們還特地為造物節推出多個限定款商品，或和主辦方聯名定制，或者在現場翻玩創意，直接給民眾或粉絲驚喜。

以「長征二號F」火箭殘骸約有48米回收再修復，搭建成火箭餐廳。(攝影/吳筱涵)

(中時 )