▲南投縣長巡視育英國小允諾籃球場將改善為專業的籃球場，避免孩子運動時容易受傷。（楊樹煌攝）

南投縣府為改善教育環境，維護校園安全，縣長林明溱19日在立法委員馬文君陪同下，分別至南豐、埔里及育英國小會勘，針對學校現行最迫切的設施需求及校園環境進行了解，林縣長也責成教育處積極協助學校向教育部國教署及體育署爭取經費補助修繕，提供孩子更優質安全的學習環境。

林縣長一行前往校舍重建中的南豐國小會勘時，縣議員廖文賢、鄉長吳文忠、村長及多位地方代表與家長都到場關心。校長陳麗惠表示南豐國小位於山坡地，後山地勢陡峭且地下水蓄積豐富，操場位處坡地最下方，大雨來時操場土壤不斷流失掏空，跑道陷落不平，籃排球場等周邊設施損壞嚴重，希望縣府能協助爭取經費補助改善現況。

林縣長會勘後表示，南豐國小校園環境確實應該改善，包括操場跑道、籃球場及相關排水設施外，林縣長也責成教育處協助學校將周邊遊樂設施及相關器材一併更新。

至於埔里國小林縣長表示，埔里國小為市區大校，目前學生數約1,300人，相關運動設施的建構，除可提供學生使用，附近社區民眾運動也能受惠，責成教育處協助向教育補爭取經費，也希望馬立委能協助中央爭取經費。

育英國小部份，林縣長表示，籃球場將改善為專業的籃球場，避免孩子運動時容易受傷，他也建議校方未來施工後，可將刨除的紅色地磚重新回收做利用，使用在校園其他尚未施做舖面的通道，至於校方建議教室廊道及天花板重新油漆及照明設備做改善等建議，林縣長也責成教育處協助補助學校經費做整體校園環境的改善，未來亦可將該校多功能教室改為幼兒托育中心。

(中時 )