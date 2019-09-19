高雄市教育局長吳榕峯19日晚間夜宿佛光山普門中學，受到全校師生熱烈歡迎，普中「好苗子」、原住民籍學生盛裝歌唱迎賓，普中校長蔡國權並邀請鄰近國中小校長與局長共進晚餐，吳感謝校長辦學辛苦，同時走訪教室關心普中學生晚自習情形。

佛光山普門中學是高雄市唯一一所住宿型學校，辦學目標明確「品德第一、升學優先」，吳榕峯今年4月間曾到普中為女籃隊榮獲108年度HBL女籃季軍頒發獎助金10萬元，對學生和善有禮、校園環境幽美留下印象。校長蔡國權當時特別邀請吳夜宿普中，瞭解住宿型學校師生日常與辛苦，促成夜宿普中的緣分。

蔡國權說，學校晚自修有多元學習，練習程式語言、英語會談、對話練習、學習管樂、烹飪、柴燒窯與安靜自修等，每班都有一位老師輔導，為學生解惑，扮演孩子成長貴人，讓家長安心工作，學生放心讀書。

普中國三林同學表示，局長很親切，詢問他在校生活及課業學習，並鼓勵他好好讀書，用教育來翻轉人生，讓他很感動。

吳榕峯表示，夜宿普中，瞭解學校辦學的用心與付出，住宿學校很辛苦，但功能很大，普中學生有禮貌守秩序，生活能力好，值得推薦，肯定學校辦學核心價值「用心成就每一位學生」，是學校楷模。

(中時 )