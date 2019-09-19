新研究指出，吃太多辣椒會增加未來罹患失智症的機率，真的嗎？辣椒是常見的香料之一，夏天能增進食慾，冬天能暖身，也有許多人無辣不歡。但一份刊載在《營養（Nutrients）》的研究顯示，辣椒中的辣椒素（capsaicin）可能增加失智症風險。

新研究指出，愛吃辣椒可能增加失智的風險。（圖片來源：pixabay）

該研究追蹤了4852名56至70歲的中、老年人15年的飲食習慣，發現每天吃超過50克辣椒的人比不吃的人，罹患失智症的機率增加兩倍。研究中的辣椒包括乾燥和新鮮辣椒，但不包括甜椒和胡椒。研究者之一，澳洲南澳大學流行病學家李明（音譯）指出，辣椒在亞洲比歐美地區流行，尤其在中國的四川和湖南地區，超過三成的人每天飲食一定會有辣椒。

「曾有研究指出，辣椒素是一種神經毒素，會讓神經萎縮，但實際上和失智症的關聯還不明確，」李明說。到底飲食是否會增加失智症的機率？台北榮總神經內科主治醫師傅中玲指出，第一，要如何確定吃到足量，且要證明食物和疾病的關聯，研究相對困難；第二，飲食增加失智症的研究也不多，大都是預防失智的飲食為主。

「且同樣是失智症和辣椒的研究，中國之前也有研究指出，辣椒對於認知功能有幫助，」傅中玲表示，之前有學者假設，辣椒素會活化身體對辣椒的受器「TRPV1」，能抑制血管氧化壓力, 減少能量攝入, 增加能量支出, 增加脂肪氧化，讓體重減輕、血壓降低，都有助於預防失智。

因此傅中玲建議，吃辣與失智的關聯性還不明確，因此不用太過恐慌，「且研究指出每天要吃到50克辣椒，要吃到這樣的量很難。」美食達人曾心怡也表示，以一鍋2000cc、4人份的麻辣鍋為例，裡面可能有150克麻辣醬，麻辣醬中有約50克的辣椒粉，「辣椒粉都是沉在湯底、不會直接吃到；即使吃到，也吃不到50克的量，」她也說，一般人也不太可能每天吃麻辣鍋。如果是用在調味，頂多5至10克。

「辣椒素也是植化素的一種，」聯新國際醫療/聯新營養總營養師呂美寶指出，適量攝取植化素能幫助身體抗氧化、增強抵禦外界侵襲的能力，但還是建議吃天然來源與適量攝取就好。

研究發現吃過量辣椒的人，BMI（身體質量指數）雖然正常，但社經地位、經濟能力較弱，因此呂美寶推測，有可能是這些人食物選擇較少，營養不足、高油高鹽的飲食情況當然會增加失智的風險。

罹患失智的原因很多，而且很難預防，想要降低風險，要避免慢性發炎，「肥胖就是一種典型的慢性發炎，」傅中玲指出，曾有研究證實，中年有高血壓、肥胖情況的人，比健康的人罹患失智症風險高出許多，「很有趣的是，到了老年，高血壓、肥胖都不是主要的致病因子。雖然如此，還是應該要注意三高的問題，」她說。

呂美寶也表示，當人體攝取足夠營養後，身體自我會合成一種稱為「腦源性神經營養因子（BDNF）」的蛋白質，這種蛋白質會調節神經介質傳導、參與神經元生長、分化及重塑，維持細胞健康。先前已有研究指出，體內較高的BDNF和降低失智症風險有關。

適量攝取蔬果、魚油等能駔進身體合成腦源性神經營養因子，降低失智風險。（圖片來源：pixabay）

因此建議要適量攝取蔬果、全穀類、魚油來促進BDNF合成，傅中玲也說，研究證實，咖啡、地中海飲食、心智飲食（MIND）都能降低失智症風險。其他如睡眠充足、控制三高、活到老學到老、運動、避免頭部外傷及少飲酒，都能降低罹患失智的機會。

雖然辣椒素有可能增加失智症風險，但其身體也有益處。辣椒中的辣椒素好處多多，能提升代謝率、減輕感冒症狀、瘦身、改善血管疾病，還有研究指出可能可以抗癌，但並不是所有人都適合吃辣椒。

如果有慢性常衛道問題、腹瀉等情形，就建議不要吃辣。（圖片來源：pixabay）

台灣養生保健學會理事長、台中全德中醫診所院長張鈺鑫指出，辣椒性熱，適量使用能通氣血、暖胃、促進消化，辣椒也能擴張血管、增加循環，因此能緩解疼痛，常見如辣椒貼布。但容易上火的體質、胃潰瘍、咽喉發炎、皮膚炎就不要吃，「辣椒也會讓腸子腫脹、水分不容易吸收，因此很多人吃麻辣鍋後隔天腹瀉，」張鈺鑫說。

(中時電子報)