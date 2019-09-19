台中多數較小型漁港榮景不再，漁港同時面臨存廢的轉型問題。市議員施志昌為傳統漁港請命，要求市府將五甲、塭寮整併打造為觀光休憩漁港，不僅能照顧當地漁民，亦促進當地轉型成為觀光休閒漁業基地；中市農業局強調，市府規畫其成為魚貨集散中心，吸引遊客參訪讓附近漁船齊聚拍賣。

大甲區漁民說，台中市一溪之隔的苗栗縣，每年7、8月舉辦海洋觀光季，不僅吸引各地遊客蜂擁而至，亦活絡傳統漁村帶來龐大的人潮與商機；海洋、夜風加入視覺與聽覺的震撼，夏夜的漁村有著無比熱情，也是苗栗夏天最華麗的饗宴。

市議員施志昌為傳統漁村請命，要求市府將五甲、塭寮整併打造為觀光休憩漁港，不僅能照顧當地漁民，增加漁民收入。張家銨指出，麗水漁港原是麗水里民賴以捕魚為生的村落，小漁港漸趨沒落呈現斑駁不堪、有礙觀瞻；期定期舉辦漁村體驗營等活動，為傳統漁村注入人氣與商機。

農業局表示，市府每年疏浚五甲及塭寮漁港並積極活化漁港功能，提供漁船從事漁事作業，也朝休閒漁業與觀光魚市發展；近年也投入9000萬元建設松柏漁港，加強港區漁業基本設施，並規畫其成為魚貨集散中心，吸引遊客參訪讓附近漁船齊聚拍賣。

農業局強調，後續市府將協助使用率偏低的漁港轉型，整合當地現有資源活化利用，並結合周邊景觀資源納入串聯規畫，導入親子友善設施及活動，打造濱海地區觀光廊帶。

(中時 )