呂媽定處長（左二）代表地區榮民致贈感謝狀給張龍騰會長（右二）。（金門榮服處提供／李金生金門傳真）

〈社團法人中華佛教善緣慈善會〉會長張騰龍今（19）日在金門榮服處長呂媽定的陪同下，走訪地區百歲以上人瑞榮民，並致贈慰問金給14位「823自衛隊」老榮民，表達深切關懷和祝福。

張騰龍會長是在新竹榮家副主任姚辰蕙的邀約下跨海抵金，今天剛好是王蔡清泮爺爺的103歲生日，呂處長特別準備生日蛋糕，大家一起高歌，開心為老人家慶生。一行人隨後也轉往剛過百歲生日的俞色瑤爺爺家中，祝老人家松柏長青，福如東海。

張騰龍表示，該會於2004年7月創立，以「導引世人向善，普行慈善公德」為宗旨，過去慰問對象以貧困家庭急難救助及貧困學童營養午餐補助為主，自前年與榮民之家及榮民服務處接觸後，被他們積極照顧榮民的熱情感動，因此開始投入榮民長輩關懷和慰問活動，希望藉此拋磚引玉，鼓勵更多人加入愛心行列，將溫暖送到社會各個角落。

呂媽定處長也表示，連結社會慈善資源共同關照榮民和榮眷，一直是金門榮服處的工作重點之一，感謝〈中華佛教善緣慈善會〉張會長及姚副主任遠從高雄市來到，讓老人家感到溫馨和歡喜。

(中時 )