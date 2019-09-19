彰化市 70歲以上年長者，今年除了可以領到縣府的1000元敬老金，還有市公所額外加碼的500元紅包。（謝瓊雲攝）

彰化市 70歲以上年長者，今年除了可以領到縣府的1000元敬老金，還有市公所額外加碼彰化市公所上午在介壽藝文館舉辦重陽敬老慶祝活動，邀13名長者提前過節。（謝瓊雲攝）的500元紅包。（謝瓊雲攝）

重陽敬老，彰化市長林世賢19日在介壽藝文館舉行重陽敬老慶祝活動，邀請101歲人瑞蔡金水、及結縭一甲子及牽手半世紀的鑽石婚、金婚夫妻等13名長者到場過節。

林世賢一一發給每位長輩重陽敬老禮金，並為蔡金水親自掛上金鎖片；隨後所有人合切高達三層的蛋糕一起慶祝，在眾人齊聲祝福後，快樂享用美味的豬腳麵線，林世賢也親自奉茶祝福大家都能長壽、健康快樂。

林世賢表示，本月26日起，針對全市22371名70歲以上長者，將同步發給每人500元重陽敬老金，總計發出1118.5萬元；15名百歲人瑞還加碼一片金鎖片，9月28日和10月6日，還有金婚、白金婚、鑽石婚以上夫妻表揚活動，其中今年最高齡的是結婚滿80年，同為97歲的柯堯增與柯珠，兩人是橡樹婚夫妻。

林世賢說，今年共計表揚1對橡樹婚（80年）、11對白金婚（70年）、138對鑽石婚（60年），和249對金婚（50年）夫妻。

(中時 )