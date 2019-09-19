重陽敬老，彰化市長林世賢19日在介壽藝文館舉行重陽敬老慶祝活動，邀請101歲人瑞蔡金水、及結縭一甲子及牽手半世紀的鑽石婚、金婚夫妻等13名長者到場過節。
林世賢一一發給每位長輩重陽敬老禮金，並為蔡金水親自掛上金鎖片；隨後所有人合切高達三層的蛋糕一起慶祝，在眾人齊聲祝福後，快樂享用美味的豬腳麵線，林世賢也親自奉茶祝福大家都能長壽、健康快樂。
林世賢表示，本月26日起，針對全市22371名70歲以上長者，將同步發給每人500元重陽敬老金，總計發出1118.5萬元；15名百歲人瑞還加碼一片金鎖片，9月28日和10月6日，還有金婚、白金婚、鑽石婚以上夫妻表揚活動，其中今年最高齡的是結婚滿80年，同為97歲的柯堯增與柯珠，兩人是橡樹婚夫妻。
林世賢說，今年共計表揚1對橡樹婚（80年）、11對白金婚（70年）、138對鑽石婚（60年），和249對金婚（50年）夫妻。
(中時 )
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