台南市消防局大量病患消防車開箱照。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

台南市消防局海上救生開箱照。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

台南市警察局鑑識中心車輛開箱照。（台南市警察局提供／程炳璋台南傳真）

從歐洲警車開箱照掀起全球各行各業開箱潮吹到台南，台南市消防局、警察局與環保局19日陸續在網路上傳各式公務車開箱照，用搞笑拍攝讓人秒懂公務員的工作內容與工具，有網友笑稱，殯葬業可別跟風開箱。

開箱文通常是指剛買的商品，來自荷蘭的真人版警車開箱照展現樂高玩具般的開箱效果，掀起網路接力熱潮，這股風潮19日吹到台南，陸續有環保局、警察局與消防局在網路上傳專業車輛的空拍開箱照。

台南市環保局率先跟風，在網路上傳清潔隊與稽查隊排列好的人員、車輛與工具，再以空拍機拍攝，讓民眾對清潔人員、工具與工作內容能夠一目瞭然。

台南市警察、消防接棒跟風，警察局鑑識中心在網路上展示鑑識車內的專業器材，順便說明台南有國際認證的DNA實驗室。這種做法有趣地呈現警員工作，藉此展現專業單位的創意或獨門工具。

台南市消防局則空拍開箱第4大隊的化學消防車、第5大隊的大量傷患處理救護車及第7大隊的海上救生裝備。而且以縮時影片取代照片，展現隊員的快速整裝技術。

台南市長黃偉哲表示，這些開箱照都用有趣的創意方式，展現專業公務員對裝備的熟悉，拉近與民眾的距離。

(中時 )