蔡英文總統的倫敦政經學院（LSE）博士學位遭到質疑後，傳出國民黨日前中常會訂出「黑英計畫」，將追打該案。國民黨文傳會主委程美華、中常委李德維都說，本月本月11日的確有中常委想了解蔡的論文內容，提案希望安排曾質詢該案的立委陳學聖到中常會專案報告，經副主席郝龍斌提醒，學位要造假並不容易，主席吳敦義因此對該提案即無裁示，僅政策會執行長、立院黨團總召曾銘宗回應會在立法院質詢時，要求行政院長蘇貞昌公布蔡的論文。

李德維說，沒聽過有「黑英計劃」四個字，中常會也沒人說拿蔡的論文來「黑英」；程美華也說，外界雖對蔡的論文有爭議，「但在沒證據可證明造假之前，國民黨認為應不致於造假，不必拿該議題來追打」，況且蔡政府的失政一大堆，例如兩岸緊縮、觀光相關產業嚴重萎縮等等，又有私菸等弊案，國民黨不缺可追打蔡政府的議題，不必拿不確定的議題去「黑英」。

有媒體報導稱，國民黨上周三中常會，討論將針對蔡英文學歷遭質疑造假的風波，而擬定「黑英計畫」。報導內容也出示國民黨中常會的會議文字紀錄，包括郝龍斌、曾銘宗的發言，其中曾銘宗表示，會配合在立法院質詢時，要求行政院長蘇貞昌公布蔡英文的論文。

程美華說，上週三中常會當天，因為蔡英文學歷的相關報導很多，才有中常委提案，是不是可以請曾質詢此事的立委陳學聖到中常會專案報告，看看是否拿這個議題來攻防；但副主席郝龍斌曾在教育部服務過，提醒蔡當到副教授，學歷是經過縝密審核，要造假不是很容易，因此中常會後來就沒有任何決議，更沒有什麼「黑英計畫」。

程美華說，蔡的論文至今很難證實造假，除非出現新證據，否則以蔡政府施政缺失一大堆，根本不缺可攻防的議題，「國民黨沒有精力去追打蔡的論文，也沒有『黑英計畫』。」

(中時 )