由徐漢強編導，王淨、傅孟柏、曾敬驊主演的話題電影《返校》改編自同名暢銷遊戲，當中飾演張明暉老師的傅孟柏，是許多觀眾討論的重點，被虧「哪有老師那麼帥！」、「那個年代的衣服也遮掩不了張老師的好身材。」、「我也想要和老師談戀愛。」

傅孟柏必須詮釋在六零年代下，渴望接收更多新知識，也希望自己所教導的學生，能夠藉由閱讀書籍了解世界，但在戒嚴時期只能秘密成立讀書會，好讓學生有享受閱讀自由的空間，也因此，他所飾演的張明暉老師，是時代下的悲劇。

傅孟柏說：「與魏仲廷在牢裡的戲，是我的殺青戲，已經和張明輝相處了一段時間，順著角色的帶領下，面對生死離別，心情卻意外的平靜，即便被拖走槍決也能瀟灑面對。於是我在拍攝的過程中只有一個念頭，就是如同劇本，告訴我的學生，活下去就會有希望。」

傅孟柏（右）飾演美術老師張明暉與王淨有段師生戀。（影一製作所股份有限公司 ）

拍攝電影《返校》對傅孟柏來說最困難的是人的狀態，開拍前一直和徐漢強討論如何呈現當時的狀況，畢竟舉手投足之間都和現在完全不同，一開始傅有點卡住，總覺得自己就是怎麼演都演不好，後來是因為監製李烈瞬間說了一句點醒他：「張明暉就是因為沒有被那個年代的種種束縛著，他才會是張明暉。」當下他馬上懂了，專注在呈現壓抑的情感、呈現出生不逢時的人物，有著浪漫的思維和灑脫性格的張明暉。電影20日上映。

(中時 )