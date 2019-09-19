超過1000款創新商品點亮杭州進入會場後，會先看到充滿夢幻科技感空間的科技區，各商家從生活中發想，運用創新的科技再融入自己的想法，建造出新科技商品。其中鐵甲鋼拳商家，鋼鐵人不再只是電影角色，在造物節現場示範如何利用自家機械外骨骼系統的產品，輕鬆挑戰抬起一輛車，連女生都能適用，令現場觀眾嘖嘖稱奇。創辦人王潮表示：未來希望這項科技產品，可以運用在物流商，不僅可以保護送貨員腰椎及減少體力損耗，還可提高工作效率。

現場創辦人王潮穿戴中國機械外骨骼系統的產品，挑戰抬起一輛車。(圖/淘寶提供)

除了有機械科技的創新，香港社企GreenMondy則推出植物肉(俗稱人造肉)，趁著造物節活動首次將植物肉概念帶進內地，由於全球人口數已達77億，未來必須面對糧食問題，位在北美專業團隊花了好幾年時間研究及實驗，才完成這全程採用植物內營養成分的蛋白質而製成的植物肉，這項創舉未來可能會改變消費者食用習慣。

香港社企GreenMondy推出植物肉，演繹中華料理，展示期間開放試吃。(圖/淘寶提供)

【翻玩傳統文化及潮流 無限可能性】

踏入國風區，一度讓人以為穿越時空，因為這一區的創業家，不論是古代的漢服、建築、刺繡等都將創意發揮到淋漓盡致，可說是中國文化的橋樑，除了讓民眾更了解傳統文化外，也讓這些文化再度活化起來，比如古代建築中的榫卯被譽為木匠的靈魂，也就是在兩個物件上採用凹凸部位互相結合的一種連接方式，晚峰書屋的商家將此工藝藝術延伸作成積木玩具，搖身一變成中國版的樂高。

店家設置斗栱搭建積木比賽，獲勝者可獲得價值350(人民幣)獎品。(攝影/吳筱涵)

時下年輕人最感興趣的莫過於潮流區，現今潮鞋作為青年文化之一，今年更集結了許多潮鞋相關商家，各家發揮創意，將自己的想法、理念注入球鞋之中。其中FZBB球鞋訂製，過去受限於技術上問題，如今已達到可將自己想要的顏色、圖案甚至不同材質皆可賦予在球鞋上，現以是中國知名球鞋訂製團隊。另外，喜歡球鞋的民眾絕不能錯過尚季店家，店主是名絕版球鞋收藏家，個人收藏價值高達3000萬，包括喬丹、貝克漢姆等名人的戰靴。

尚季店內多款經典鞋款，此款為詹皇首次打進NBA總決賽的戰鞋。(圖/淘寶提供)

再往下走便到美食區及設計區，在美食區搶先嚐到新味道，跳脫以往對食材的想像，像是VIST醉醉冰，是含有酒精的冰淇淋，現場提供6種口味供民眾選擇，其中最特別的是赤霞朱口味，它是以紅酒為主，吃起來的口感滑順清爽又綿密，味道卻像巧克力口味的冰淇淋。而在設計區充分展現文創或潮流意象等創作，以Laogui老鬼原創商家來說，擅長將中國的元素進行改造，皆能做成獨一無二的創意包袋，近期新品以小籠包蒸籠為概念做成肩包。

店內提供多款酒類冰淇淋，供民眾嘗鮮體驗。(圖/淘寶提供)

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