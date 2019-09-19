台中市大雅區二和公園翻轉過去設計思維，不採用罐頭式塑膠遊具，是台中首座「蜂巢」設計意象的攀爬式設施，九月初才舉行啟用典禮；市議員徐瑄灃接獲民眾投訴，指公園遊憩設施有損害對孩童將造成立即危險。台中市建設局說，已派員加固改善，全面加強巡檢。

台中市政府利用僅0.6公頃空地，設計首座「蜂巢」意象攀爬式設施，包含蜂巢攀爬塔、蜂格平台、行星爬架、碗公體健區及光影涵洞等體能遊具，要讓小朋友多攀爬、練體能；闢設工程費高達4.4億元，號稱全台中市「最貴的公園」，亦引起民眾咋舌。

附近居民說，「高貴」的公園設施卻是華而不實，才剛開幕使用不到1個月，遊憩設施就出現瑕疵，是否公園品質都有狀況？市府應提供給民眾一座使用上安全無虞的場所，才能讓孩童玩得安全，大人也才能安心。

市議員徐瑄灃接獲民眾投訴到場關心，發現遊憩固定用的鐵片螺絲，其中有1組消失，對於孩童使用安全上會產生危險；如果遊憩設施不良造成使用者傷害，導致公園原本是該提供民眾遊憩美好場域變成噩夢，那就得不償失；權責單位更難辭其咎。

建設局表示，針對二和公園遊戲設施一組固定鐵片螺絲脫落，經查主要為螺絲問題，已派員加固改善並全面巡檢，確保孩童及民眾遊憩安全。

建設局強調，市長盧秀燕推動「台中美樂地」計畫，把全市41座公園遊戲空間、老舊廁所、步道草坪改善，就是希望爺奶、父母都能帶孩子快樂運動。副市長楊瓊瓔說，二和公園翻轉過去設計思維，不採用罐頭式塑膠遊具，是台中首座「蜂巢」設計意象的攀爬式設施，各年齡層孩童皆可使用。

(中時 )