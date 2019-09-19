黃海波轉發曲柵柵文章。（圖／翻攝自real黃海波微博）

男星黃海波過去演出《媳婦的美好時代》、《咱們結婚吧》走紅，被封為「國民老公」。5年前他捲入嫖妓疑雲，之後又被爆料召妓招到變性人，被廣電總局封殺。今年才逐步復出，他陷入低潮那年出獄後便和太太曲柵柵結婚，兩人遠居美國，育有一子，最近黃海波首度發文表達對妻子感謝，寫下：「還好有妳」。

2014年黃海波爆出被警方查獲嫖妓，隨後還被網友爆料嫖到變性人，一同被捕的女子劉馨予去年才出面澄清自己並非性工作者，只是小咖演員，兩人當晚什麼都沒發生，劉馨予母親則說女兒並非外界所傳的變性人，而是「生理畸形」，出生就是雌雄同體，而許多知情人則懷疑黃海波是遭設局陷害。

黃海波獲釋後，因遭廣電總局列入劣跡藝人名單慘被封殺，今年才從幕後工作做起，有意復出演藝圈，而他的妻子曲柵柵最近因演出電視劇《老酒館》受矚目，她接受《騰訊娛樂》專訪時被問老公相關話題侃侃而談，透露自己不在意在《老酒館》演個小角色，相較之下黃海波在《長安十二時辰》中的戲份，遭到AI換臉更令人沮喪。

談到決定嫁給黃海波，曲柵柵直言不後悔，並坦言捲入嫖妓門前幾年，黃海波狀態並不好，幸好兩人火速迎來孩子，有了心理寄託，黃海波才一步步走出來，曲柵柵也承認黃海波先前EQ不好，常常得罪人，「這兩年可以達到小學的水平了，起碼稍微能懂得看一點人家的眼色」。

對於兩人婚姻，曲柵柵最後表示：「雖然他不再是以前的那個風光的他，但他還是一個很正直的人」，並力挺黃海波說：「我選擇了相信他，我也不後悔我做的選擇」，也希望老公能再次活躍起來，而黃海波今上午轉發曲柵柵文章，有感而發說：「還好有妳」，網友回應：「小鮮肉我是真的看膩了，老醬瓜快點登場吧」、「海波哥是好演員，作為演員演好自己的戲就好」、「哥，早日歸隊」、「真心覺得當初是被算計的」。

(中時電子報)