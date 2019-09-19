終於官宣了！唐嫣證實懷孕「與大家分享我們的喜悅」 18:462019/09/19 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 唐嫣和羅晉去年結婚，已被傳有孕許久。（圖／翻攝自微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 唐嫣和羅晉發文證實有喜。（圖／翻攝自微博） 大陸演員唐嫣和羅晉去年10月宣布領證結婚，並在維也納低調舉辦浪漫婚禮，前陣子不斷傳出女方有喜，不但被指有明顯凸肚，夫妻倆還被拍到現身設有產檢科室的醫院，但雙方一直沒回應，今（19）日終於等到小倆口證實喜訊，受到大批粉絲祝福。 唐嫣有孕傳聞傳了許久，今終於正式官宣，她在微博用「愛心+愛心＝禮物」的符號簡單發文，證實迎來愛的結晶，而老公羅晉同時也轉發貼文，並寫下「與大家分享我們的喜悅」。消息一出，立刻登上微博熱搜第一名，吸引許多網友留言恭喜，直呼期待有個高顏值寶寶的誕生。 (中時電子報) #唐嫣 #羅晉 也許您會感興趣 推薦閱讀 溫昇豪用腕表紀錄光榮時刻 賞AP表如數家珍 21:562019/09/15 娛樂 張鈞甯爆領證10月官宣 同框照瘋傳...男方回應了 08:322019/09/16 娛樂 率員工怒開記者會 吳宗憲：一定追究到底 12:292019/09/16 娛樂 小球、布萊克薛薛首度跨界聯手 主持《交給我們巴》 20:592019/09/16 娛樂 郭台銘不角逐2020 網友讚呼：挺韓大團結 23:392019/09/16 政治 台索斷交 林郁方：蔡政府高估美澳低估大陸 12:192019/09/17 政治 同志有罪？龐德女郎新片談女女戀 影廳瘋狂加開場次 16:532019/09/17 娛樂 大陸網攻倍增 美台大規模網路攻防演練11月登場 18:452019/09/17 政治 蔡英文告訴友邦：只要朋友有需要絕對全力以赴 20:232019/09/17 政治 韓朱配不配？ 朱：一定幫忙不為己 12:052019/09/18 政治 娛樂熱門新聞 突缺席晚會後 林志玲被拍遭指臉僵浮腫、上圍激升 - 新聞 女星結婚13天富商老公猝逝 辦後事才發現夫家負債傻了 - 娛樂 爆郭慘敗「笑得像一朵花」 曾馨瑩現身一度語塞 - 新聞 迪麗熱巴激瘦現身！憔悴露疲態 粉絲全怒了 - 娛樂 具荷拉昔被性侵犯男星「騷擾」 SJ藝聲超MAN舉動救了她 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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