唐嫣和羅晉發文證實有喜。（圖／翻攝自微博）

大陸演員唐嫣和羅晉去年10月宣布領證結婚，並在維也納低調舉辦浪漫婚禮，前陣子不斷傳出女方有喜，不但被指有明顯凸肚，夫妻倆還被拍到現身設有產檢科室的醫院，但雙方一直沒回應，今（19）日終於等到小倆口證實喜訊，受到大批粉絲祝福。

唐嫣有孕傳聞傳了許久，今終於正式官宣，她在微博用「愛心+愛心＝禮物」的符號簡單發文，證實迎來愛的結晶，而老公羅晉同時也轉發貼文，並寫下「與大家分享我們的喜悅」。消息一出，立刻登上微博熱搜第一名，吸引許多網友留言恭喜，直呼期待有個高顏值寶寶的誕生。

(中時電子報)