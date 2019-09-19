獨派成員去年228前一晚，在立法院旁濟南路帳篷區舉行「228追思晚會」，活動尾聲，擔任主持人的獨派青年李嘉宇，對與會者宣稱要燒掉國旗，結果有民眾拿出中華民國國旗焚燒，李事後被依教唆侮辱國旗罪起訴，台北地方法院今(19)日審結，法官認為李是在表達政治意見，受憲法言論自由的保障，判他無罪。可上訴。

判決指出，李嘉宇因不滿228事件已逾70年，政府仍未實踐轉型正義， 2018年2月27日晚上參加公投護台聯盟、台灣國等主張台灣獨立團體，在立法院旁濟南路南側人行道緊鄰道路的帳篷區，舉行的「228追思晚會」活動，擔任主持人的李，在晚間9點47分宣布晚會結束時，要求在場群眾燒掉國旗，這時有不詳姓名的男子拿出自備的中華民國國旗焚燒，李被訴教唆侮辱國旗罪。

法官認為，李嘉宇固然有唆使他人損壞國旗的客觀的行為，但這是在表達特定政治訴求的象徵性言論，與純以損壞、除去、或污辱國旗為目的的行為有別，自認應屬表意自由的範疇，受憲法高密度保障，主觀上難認定有教唆他人侮辱國旗的犯意，無從以教唆侮辱國旗罪責相繩，應判決無罪。

(中時 )