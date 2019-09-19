2019高雄電影節今日公布閉幕片《菠蘿蜜》，電影為廖克發導演首部劇情長片，他曾以短片〈妮雅的門〉在釜山影展獲超廣角亞洲最佳短片，今年以劇情長片《菠蘿蜜》再次前進釜山影展，是台灣唯一入選競賽的代表。

片中演員「虎爺」吳念軒飾演從馬來西亞來到台灣念書的大學生，與來自菲律賓的非法移工萊拉萌生異國戀情，為了寫實演出，吳念軒特訓1個半月的馬來腔國語，也至馬來西亞當地學習馬來語，並與當地演員對戲，毫無破綻的口音演出半工半讀的底層況味。

廖克發以異鄉人的鄉愁抒發對台灣的凝望，想在台灣落地生根的馬來西亞人，來自越南的外配、菲律賓移工、台灣工人等角色，混合出混雜馬來語、英語、越南語、華語、台語、菲律賓語的電影，他還透露，片中的場景幾乎能夠看見海，異鄉人濃厚的鄉愁不言自明，也因為高雄靠海的特性，現代的場景皆是在高雄完成。廖克發導演、吳念軒等劇組演員將於10月27日出席高雄電影節閉幕放映。

(中時 )