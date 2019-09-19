刑事警察局南部打擊犯罪中心在台南破獲簽賭網站「山勝娛樂城」，清查金流時發現，賭客賭資都匯入王姓車手集團的帳戶內，再由車手分次提領，台北地檢署19日指揮刑事局兵分2路執行搜索，並將王姓主嫌在內的4名車手逮捕到案，將移送北檢複訊。

刑事局南打中心去年9月及今年2月，2次在台南地區查獲簽賭網站「山勝娛樂城」，由於主持簽賭網站的涉案人都是同一批人，警方再次查獲時，涉案人見到查獲的警方也相同，驚呼「怎麼又是你」。

警方雖破獲簽賭網站，卻沒有查獲賭資，進而追查簽賭網站的金流，發現大批賭資都經人頭公司多次轉帳，最後匯入專門提領贓款的車手集團王嫌主嫌帳戶中，再由王與手下車手提領現金。

檢警查出，自去年10月迄今，王嫌等人組成的車手集團已經提領4億餘元賭資現金，而且這個車手集團不僅替「山勝娛樂城」，甚至詐騙集團的不法所得，也由這個集團「專業」提領，但是，提領出來的現金卻不知去向。

警方掌握王嫌等人行蹤，見時機成熟，報請北檢指揮進行搜索，並將王在內的4名車手集團成員逮捕到案進行偵訊，同時追查提領出的現金流向，將在偵訊後將王等人移送北檢複訊。

(中時 )