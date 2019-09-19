鴻海創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩今(19)日晚上出席「國標慈善晚會」，話題想當然爾都圍繞在郭台銘棄選2020大選，對此曾馨瑩強調不管老公決定是什麼，「接下來去想下一步我們應該做什麼，可以繼續幫助這個社會、台灣或中華民國。」自己也沒有如釋重負的感覺，就平靜看待一切。

早前郭台銘在國民黨初選落敗，幕僚劉宥彤爆料曾馨瑩反映「她笑得燦爛得像朵花吧」，而曾馨瑩也趁著今日露面特地澄清此事，但卻不知為何，一度語塞，「我很尊重也很支持我老公所有決定，一直以來就是默默在背後支持著他，至於燦爛像一朵花，我真的覺得…哦...其實當下不能說真的有到那樣的像花一樣，我覺得可能是阿曼達講話誇張一點，想用幽默輕鬆感覺來敘述。」

至於有名嘴爆料郭台銘早於15日決定不選，並在隔日告知家人，曾馨瑩得知此消息，隨後在電話中與友人吐露：「過了今天就沒事了。」但曾馨瑩直言：「不知道哪裡來的消息。」透露自己一直再等老公最後的決定，不僅這幾天沒跟朋友聊什麼天，也不知這句話從哪冒出來。

對於老公決定放棄參選總統，曾馨瑩表示他們都非常愛台灣，自己也從沒反對老公出來選，若老公出來能幫助很多人，她一定是支持，但身為一個妻子與媽媽角色，第一時間會比較擔心是正常反應，但自己從頭到尾都是支持老公的。

(中時電子報)