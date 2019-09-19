交通部觀光局今（19）日表示，阿里山國家風景區管理處規劃為期3天的「阿里山 Let’s購」市集，將於週六（21日）起在「台北華山文創園區」連三天舉行。現場除了有逐鹿表演藝術團演出，榮獲兩岸高級茶藝師冠軍的茶農洪崇倫現場展示茶道神韻，更有14家文創商店現場擺攤，邀請民眾參加。

觀光局表示，現場要秀出台灣阿里山獨到的「茶、咖啡、原民、生態、鐵道、浪漫」6大主題旅遊行程之外，更針對「穆斯林旅遊」進行推廣，另搭配2020年脊梁山脈旅遊年，本處更於推出深度的生態及部落文化體驗行程，讓旅客深刻感受阿里山山脈人文景觀的感動。

觀光局說，「阿里山 Let’s購」市集現場邀請榮獲臺灣舞蹈兩屆冠軍「跳動的山林」演藝鄒族創世紀傳說，用傳唱的方式詮釋鄒族生命的起源，更包括ＡＭ樂團、逐鹿表演藝術團親臨演出。此外，榮獲兩岸高級茶藝師冠軍的二代茶農洪崇倫先生，精湛身段展現阿里山純樸獨到的茶道神韻，奉茶沉穩優雅，展現聞名全球的阿里山優質茶品。

而14家文創商家夥伴們中，包含榮獲食品界米其林-比利時2019ITQI大賽「風味絕佳獎」，且老少咸宜皆可食用，無油、不添加防腐劑、色素等人工添加物的「奮起福米餅」；從全球40多個國家逾500位的咖啡專家中脫穎而出，榮獲全亞洲冠軍的「鄒築園咖啡」；取自生活周邊木材，鄒族部落傳統雕刻手藝「來吉部落小豬」；原民鄒風文化美食「獵人包」及結合創意摸又摸「小米酒冰淇淋」、原汁原味苦茶油、高山烏龍茶、轎篙筍等阿里山豐富的嚴選產品，歡迎國內外旅客們一同前來參與及體驗。

觀光局說，阿里山風管處貼心推出「阿里山easy go」旅遊購物網，好吃、好玩、好買、高品質住宿應有盡有，精心擘劃多種主題遊程，各種體驗通通都玩得到!更多旅遊資訊詳情請至阿里山管理處官方旅遊網http://www.ali-nsa.net/查詢。

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