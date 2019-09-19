華語功夫電影傳奇之作《葉問》系列，在影迷的強烈期待下，終於再次集合黃金陣容，完成第4集《葉問4：完結篇》的拍攝，再次由「宇宙最強」甄子丹領軍，再加上原班人馬導演葉偉信及監製黃百鳴及國際武術指導大師袁和平，重金打造全新系列，電影公司在華人地區同步公佈12月20日聖誕檔期上映，最強宗師強勢回歸！

葉問系列由第一集至今剛好10年，宗師回歸同時也將是《葉問》的完結篇，這集故事講述甄子丹扮演的葉問自從妻子離世後，跟兒子的關係日漸疏離，為了兒子前途，特地前往美國視察留學環境，卻發現充斥種族歧視，當地華人飽受不公平待遇，學武初心終再被喚醒，再次承擔武術家該有的責任。

確認《葉問4》的檔期後，甄子丹也開心的在FB及IG表示感謝所有影迷的支持，「謝謝大家對這10年不可思議的旅程付出的愛和支持！」這集演員陣容新加入了國家級運動健將動作演員吳樾、曾參演《奇異博士》的英國動作演員史考特艾金斯、前美國海軍陸戰隊克里斯柯林斯、台灣型男吳建豪、大陸新晉演員李宛妲等，還有繼續飾演李小龍的陳國坤，而在袁和平動作導演的帶領下，葉問甄子丹將與眾家世界級高手，貼身肉搏、連場激戰。

《葉問4》海報上見吳建豪名列其中。（華映提供）

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