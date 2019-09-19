苗北藝文中心將在10月5日舉行國際陶笛演奏音樂會。〔謝明俊攝〕

由苗栗縣陶笛協會帶來的「笛聲悠揚〜陶笛聯合音樂會」，將於10月5日(週六)19時至21時30在苗北藝文中心演出，活動採索票入場，索票從9月20日(週五)上午9時起，洽陶笛協會或苗北藝文中心，以及及苗栗縣政府文化觀光局服務台，每人限索4張，索完為止，歡迎喜愛陶笛音樂的民眾前往索取聆賞。

苗栗縣陶笛協會是在2003年，由陳秋沐校長和一群退休老師，以及頭份扶輪社同好團體發起，長期協助附近學校陶笛團體的交流，並每年舉辦陶笛音樂會公演，苗栗縣陶笛協會秉持藝術與文化教育扎根及交流，今年特邀請日本陶笛演奏家本谷美加子，與台灣陶笛演奏家游學志、陶笛新銳吳禹德，以及大陸管行陶笛重奏樂團，前來進行音樂交流表演，讓喜歡陶笛文化的民眾、學子入場欣賞聆聽，讓平民樂器─陶笛美聲傳遍山城。

此外，苗栗縣陶笛協會也邀請了許多樂團一同共襄盛舉，如苗栗陶笛樂團、頭份天主堂蒲公英陶笛團，頭份文康中心陶笛團，頭份農會家政班陶笛團，尖山國小陶笛團，文英國中陶笛隊，陶緣樂團等，進行國際陶笛音樂交流活動，呈現出陶笛各種不同音樂性，不論是傳統曲目、拉丁樂曲、世界名曲名謠、各式舞曲甚或古典新奏…等現場Live演出，表現不同曲風，詮釋音樂表演的多元化。相關資訊請洽苗栗縣政府文化觀光局(037─352961）、陶笛協會：（037─669911）。

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