倫敦政經學院（LSE）圖書館對蔡英文總統的論文借閱，採取高度限制，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭則表示，蔡論文事件只有一個字可以形容：怪！！！

葉毓蘭在臉書表示，太佩服倫敦大學博士畢業學者徐永泰專程去倫敦政經學院的圖書館，花了整整兩天去聞香，瞻仰被恭奉在圖書館的蔡博士論文，真是很辛苦的任務，因為全世界大概沒有一本論文會以絕對機密的規格，如此嚴密的把關、保護。

LSE規定，要借閱這本博士論文有4個條件:

1.要有LSE圖書館卡才能進去。如何申請？要看符合不符合LSE的申請條件。

2.必須在指定的LSE Women Library的特別閱讀室（Reading Room）閱讀。

3.要在圖書管理員的監督下閱讀。

4.必須遵守作者蔡英文的要求，和圖書館檔案室的規定，不可翻印拍照、不可引用內容、不可錄音、不可用鋼筆、不可喝水，只可以用鉛筆抄寫筆記。

葉毓蘭不解，為什麼蔡英文會有這樣的要求，有什麼不可告人的祕密嗎？還是就像電影《不可能的任務》一樣，論文中有機關，閲讀後會自行銷毀？這和他們這些搖筆桿、做研究的書蟲們，期待文字被更多人看到、讀到，發揮更大影響力的初衷，實在太不相同。

葉毓蘭強調，有一分證據，說一分話，她從不想捲入蔡學位真假的論戰中，因為沒有讀過，也沒看過蔡博士的大作。但是經越多人檢驗之後，越覺得這件事只有一個字可以形容：怪！！！

網友說：「我佩服這個徐大，這麼多人花了這麼多人力、時間找不到失蹤35年的論文，他卻已經去看了兩次，堪稱柯南再現！」

(中時電子報)