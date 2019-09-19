台索才剛斷交，我太平洋邦交國吐瓦魯19日也選出新總理，親台的索本嘉連任失敗，路透社分析台灣邦交將遭遇「潛在打擊」。蔡英文總統今天表示，外交部對於所有的情資都有掌握，「現在吐瓦魯的情況是屬於正常」。

根據路透社的報導，吐瓦魯前總理索本嘉過去是台灣的堅定支持者，原本預計可繼續掌權，不料卻中箭落馬，由前副總理那塔諾勝出，由於那塔諾對台灣的外交立場不明確，加上台索日前才剛斷交，路透社認為台灣邦交將遭遇「潛在打擊」。

蔡英文總統今天出席「第20屆傑出金仲獎楷模頒獎典禮」，會後接受媒體聯訪，針對外媒對吐瓦魯選出新總理的分析，蔡英文表示，現在吐瓦魯的情況是屬於正常。

至於台灣仍未收到「國際民航組織」（ICAO）大會邀請函，蔡英文回應表示，這個當然是中國的打壓。不過，因為我們持續不斷的努力，在國際上同情我們、支持我們的聲音越來越多，也越來越大。我們也會持續努力尋求加入ICAO的機會，同時相信在國際上支持我們的力量會越來越多。

此外，在野黨批評政府調漲老農津貼是政策買票，蔡英文也表示，我們是按照相關的法律來調漲的，「時間也到了，本來就是應該要到調漲的時候了」。

(工商 )