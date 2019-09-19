重生的味全龍隊在19日於斗六棒球場與四川蛟龍隊舉辦交流賽，同時也是球隊成軍後首場對外公開賽事，其中日籍球星川崎宗則擔任第三棒。比賽中令人驚豔的就是第九棒高淮安，敲出雙響炮之外，個人包辦6分打點，助味全以11比2打敗四川蛟龍，旗開得勝。

雙龍會是味全龍重返中職後所進行的第一場對外賽事，川崎宗則、狀元劉基鴻擔任先發三、四棒，透過以賽代訓的方式培養手感，同時此戰安排兩套陣容，五局結束後進行交換，而投手是以一人一局的方式進行安排，先發投手曾柏融則是主投2局。

此戰最亮眼的莫過於第九棒高淮安，不僅在2局下半滿壘時敲出直擊右外野標杆的滿貫炮之外，4局下半又敲出同方向的2分炮，單場3打數敲2安，都是全壘打，同時也是他個人生涯第一次雙響砲，包辦全隊6分打點。

高淮安是今年味全龍在第31指名選進的選手，雖然輪次靠後，加入味全龍後長打實力逐漸顯露。除此之外曾在中職多次落選的林驛騰，4局下半也貢獻一發陽春炮，味全龍在3轟的加持下，以11比2擊退來訪的四川蛟龍。

川崎宗則擔任先發第三棒、游擊手。（味全龍提供／鄧心瑜傳真）

而日籍球星川崎宗則今日2打數沒有安打，選到1次保送上壘，雖然沒有敲安不過有為球隊跑回1分。對於睽違2年後再次對外比賽亮相，川崎表示非常開心能夠下場比賽，也對自己調整的狀態感到滿意，「球隊的氣氛很棒！」

結束首場公開練習賽後，接下來味全龍本月還有3場練習賽要進行，23日在台體大球場交手亞錦賽中華培訓隊，25、27日斗六主場迎戰Lamigo桃猿二軍、台南市成棒隊，更在11月9日、10日自辦首場國際交流賽，澳洲阿德雷德巨人隊將遠道而來踢館。

(中時電子報)