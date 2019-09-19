空軍消防裝備配件包 開箱第一波 19:532019/09/19 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 空軍松指部基勤隊消防分隊裝備配件包。摘自空軍臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空軍松指部基勤隊消防分隊裝備配件包。摘自空軍臉書 近來開箱文攻佔社群媒版面，空軍也趕這股熱潮，空軍臉書今天下午貼文，空軍開箱第一波，空軍松指部基勤隊消防分隊，展示松山機場航空器救災及化生放核搶救裝備，共同守護機場及營區整體防災安全。 (中時 ) #空軍 #消防分隊 #松山機場基勤隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 台東釣客落海 海巡消防救援仍不治 17:312019/09/15 社會 海空軍3對同性新人 首度報名聯合婚禮 17:492019/09/15 軍事 3對同性新人 報名聯合婚禮 04:102019/09/16 生活新聞 就要快！美下代戰機要5年內完成 10:032019/09/17 軍事 機內傳焦味 空軍P-3C反潛機緊急返場 13:062019/09/18 軍事 中俄威脅大 美將領稱需225架轟炸機 17:132019/09/19 軍事 軍事熱門新聞 中美航母若大戰 俄專家鐵口斷贏家 - 軍事 和F35搶美預算 波音F-15EX高調亮相 - 軍事 巴基斯坦改口：擊落印米格21是F16而非梟龍 - 軍事 空軍消防裝備配件包 開箱第一波 - 軍事 經典飛龍：J35戰機也會眼鏡蛇機動 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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