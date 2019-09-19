空軍松指部基勤隊消防分隊裝備配件包。摘自空軍臉書

近來開箱文攻佔社群媒版面，空軍也趕這股熱潮，空軍臉書今天下午貼文，空軍開箱第一波，空軍松指部基勤隊消防分隊，展示松山機場航空器救災及化生放核搶救裝備，共同守護機場及營區整體防災安全。

(中時 )