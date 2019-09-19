國民黨今天進行國民黨主席吳敦義任內首次的不動產公開標售，順利賣出花蓮、澎湖的兩間老房子（僅建物所有權）；這是因應「政黨法」規定政黨不得持有辦公室以外的宿舍及土地，所作的處分。雖然賣不到200萬元，自嘲「從大掌櫃變大乞丐」的行管會主委邱大展仍滿意地說：「比預期價格高多了。」

政黨法於2017年12月6日正式施行後，依照政黨法規定，政黨不可購置非辦公使用的處所，若有，應在2年內依法補正，否則將處500萬元以上2500萬元以下罰鍰，且可連續處分至改善為止，必要時可撤銷政黨登記。為此，國民黨須在今年12月4日前，共有172筆不動產需處分完成，但黨產會只同意出售其中43筆（包含：土地23筆、建物20筆，總計底價3億8455萬元），其餘129筆黨產會暫不同意出售。

今年3月，國民黨中常會決議成立「不動產處分專案小組」，負責處理名下黨產徵選估價、拍賣事宜，6月初要公開標售43筆不動產前，又因304位已退休或離職的前黨工申請查封，使得標售作業緊急喊卡，經過重新公告標售後，也只有13筆地處偏遠、產權零碎的不動產可公開標售（總計底價1692萬元）。

國民黨今天在律師見證下，進行第1次標售不動產公開開標，標售有花蓮縣瑞鄉、澎湖西嶼鄉的兩間老舊房子，雖然地主都另有其人，只能買到建物所有權，得標者必須等地主放棄優先承購權，才能真的買到房子，仍分別有4組、2組人到場競標，其中花蓮的房子從底價42萬元賣到142萬元、澎湖的房子則以56萬1元賣出。

開標過程，行管會特地開放直播，還準備口罩供投標者使用，以免投標者擔心日後被認出。有投標者主張若未得標，能否領回500元的領標金，行管會主委邱大展自嘲「過去行管會主委被稱『大掌櫃』，現在是『大乞丐』」、「國民黨現在窮到像鬼一樣」，婉拒投標者的要求。

邱大展說，其實比較值錢的不動產，都被黨管會扣住，黨管會同意標售的，都是偏遠、產權零碎的不動產，價值很低，今天兩間老房子賣到近200萬元，已比預期高多了。

邱大展也預告，下1次標售將於10月31日舉行，再標售10筆售位於台東縣、台南市、花蓮縣、高雄市等不動產。

(中時 )