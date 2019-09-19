韓國人氣男團SHINee成員泰民自2014年正式以solo身分出道後，每次都以非常具個人特色的作品獲得廣大樂迷的支持，2019年8月在日本發行第3張迷你專輯《FAMOUS》，不僅發行首日站上排行榜一位，之後更拿下個人首次日本ORICON公信榜周冠軍，再度展現泰民在全球各地居高不下的人氣。

在這次《FAMOUS》專輯的訪問中泰民也特別提到，至今為止在日本發表的歌曲都比較具有東方感，這次想唱一些不同以往的風格，所以在這次新專輯裡面多是比較接近西洋音樂曲風的歌曲。尤其，不像之前的歌曲〈TIGER〉的爆發感，也不像〈MOVE〉一樣強調曲線美感，這次新主打歌〈Famous〉則是介於兩者之間，但是想要取得中間的平衡並不容易。

另外特別一提是在演唱會上演出的收錄曲〈Slave〉，泰民也說一開始就覺得這首歌詞比想像中還要激烈，編舞也是配合歌詞來編排，所以在舞台上與女舞者的舞蹈可說是妖豔又刺激，有的歌迷覺得很有新鮮感，但也有人感到「嫉妒」，不管怎樣讓大家看到新的樣貌也是這次的目標。

泰民自出道以來很大部分時間都是團體活動，後來就算是個人舞台，泰民也常常跟大家分享其他成員的近況，對於一個人進行活動，泰民也說道：「每次感受到一個人站在舞台上的壓力，就會想要是成員們在我身邊的話就好了，但反過來說，要是克服了這個壓力就會感到莫大的成就感。這點也是SOLO時很重要的感覺、很有魅力的地方。」

目前成員哥哥們也都在服兵役中，為此泰民也展現身為隊中排行老么的可愛:「SHINee就像我的家一樣，成員們就像是家人、像兄弟一樣的存在。因為我是老么，以前總希望哥哥們能多照顧我，現在則是希望自己在等哥哥們回來的這段時間能夠更加成長，等哥哥們回來能夠和哥哥們報告：「我自己一個人也很努力了哦。」

從2018下半年就集中火力在日本的活動，泰民不僅出演了日本電視台的《閒聊007》，還發行了首次個人寫真集，談及對自己的期許，泰民表示希望將「泰民」這個名字的品牌好好的呈現給大家，想做出能讓自己滿意的舞台。未來等成員們回來之後，會用這些可以說是經歷後得到的經驗，更高層次的舞蹈和歌唱、還有表現力來回報給大家。泰民最新日文專輯《FAMOUS》台壓盤已在台發行。

泰民新專輯《FAMOUS》封面。（環球提供）

(中時 )