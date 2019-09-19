海基會公布，蔡政府上台後，有67件在陸失聯案至今仍無音訊。對此，陸委會表示，大陸幅員廣大，可能涉及意外亡故、債務、個人感情因素、家人失和、涉及犯罪行為，不必然是政治原因被拘留或關押；目前國人因涉及國安議題的案件屬少數。

陸委會副主委陳明祺說，國人因涉及國安議題在大陸遭到關押及逮捕的案件是少數，只是相關案件具有機密性，也涉及到隱私、安全，還有家屬的意願，不便進一步公開說明，但只要政府收到家屬的請求，透過正式管道全力協助，這也是陸委會一貫的立場。

陳明祺強調，國人李孟居在陸失聯，訊息已透過刑警局、海基會等管道四度向陸方查詢，但對岸一直都未回應。呼籲陸方說明限制自由原因、關押地點。並依據兩岸共同打擊犯罪協議及司法互助協議，向我方跟家屬通報。同時也應盡速通知家屬去探視，同意律師會見，保障其司法權益。

至於大陸近期鬆綁陸客小三通離島自由行，陳明祺說，「正面看待」，來台自由行是兩岸人民互動交流，相互認識的重要管道，希望大三通自由行也能依據兩岸簽署的協議，儘速恢復。

(中時 )