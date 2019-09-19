大陸首部全閩南語發音的電影《蕃薯澆米》找來台灣兩位金馬影后歸亞蕾和楊貴媚主演，日前獲選為平遙影展的「藏龍」單元，將在10月於大陸進行亞洲首映，兩影后在片中是好姊妹，楊貴媚飾演靠田務農的農婦、歸亞雷則演出靠海吃鹽的鹽工。

電影導演是來自大陸年僅30出頭的葉謙，是「中國青年電影導演扶持計劃暨青蔥計劃」的前五強導演，他說：「這是我的第一部電影，演員挑選最合適的，選角時一提筆就知道是兩位，媚姊跟亞蕾老師都已經超級棒了，演技是唯一準則。」並稱第一部全閩南語發音的電影將在年底於大陸上映，對他而言是極珍貴之作。

楊貴媚演出農婦，拍攝時拉板車、除草割農作物都來真的，讓她吃了不少苦，但最困難的是要練一口海口腔，這方面她相當感謝葉謙，「導演很貼心，自己出了功課，把台詞用國語跟泉州話各念一次，一句一句用海口腔念給我聽，讓我抓一些名詞說法。」

另楊貴媚的角色和歸亞蕾也有許多對比，歸的角色賢淑，楊就比較直接，個性嫉惡如仇，楊說：「我會多加一點比較逗趣的表情，其實這角色跟我蠻像的，我常常會做一些少女心的事，年輕時說話直，常得罪人，會點別人的缺點，私底下還會開玩笑捉弄人，生活幹麻繃那麼緊。」葉謙也說：「不懂電影院裡面為何都是年輕男女主角，全都走都會感，但人都會變老，我都笑稱這是資深青春片。」

楊貴媚也為角色練習不同口音。

(中時 )